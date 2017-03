EnjoyPhoenix en couple : La photo qui affole la Toile !

EnjoyPhoenix a affolé le Web ce week-end.

Très discrète concernant sa vie amoureuse depuis sa rupture avec Wartek fin 2015, Marie Lopez (de son vrai nom) a révélé sur Instagram être en couple ce dimanche 5 mars 2017. "J'irai ou tu iras" : c'est par cette légende d'une photo où elle apparaît de dos et tenant la main d'un mystérieux jeune homme que la youtubeuse a officialisé la nouvelle.

Si le visage de l'heureux élu avec lequel elle s'est baladée dans les rues de Lyon n'a pas été dévoilé, nombreux sont les internautes à avoir supposé qu'il s'agissait de son partenaire de Danse avec les stars 6 Yann-Alrick Morteuil. La raison ? Ce dernier posséderait le même bracelet que l'homme sur la photo. Toutefois, l'auteur de Carnet de routes (Éditions Anne Carrière) a rapidement répondu à cette allégation : "Je ne dirais rien de plus à part le fait que ce n'est pas quelqu'un que j'ai déjà montré, donc ne faites pas de pronostics." Une déclaration que Purepeople est en mesure de vous confirmer. Il ne s'agit en effet pas de Yann-Alrick !

Quelle que soit l'identité de son nouveau petit ami, ses fans se sont réjouis de savoir qu'EnjoyPhoenix était de nouveau en couple. "Eh les gens, on s'en fout de savoir qui c'est non ? Le plus important est de savoir Marie heureuse !", "Peu importe qui c'est, si tu es heureuse, ça me va", "On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main", a-t-on notamment pu lire parmi les (nombreux !) commentaires.