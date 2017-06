EnjoyPhoenix et sa bouche : "La chirurgie esthétique, c'est pas trop mon truc"

Après une première vidéo intitulée 5 choses que je n'aime pas chez moi, EnjoyPhoenix, totalement décomplexée, revient sur YouTube afin de parler de ce qu'elle aime chez elle... Elle est si mignonne qu'on ne compte plus les détails qu'elle pourrait apprécier ! Depuis sa participation à la sixième saison de Danse avec les stars, Marie Lopez assurait vivre une "baisse de moral et de motivation". De plus, elle avait confié n'avoir plus vraiment confiance en elle. La belle cherche désormais à se remettre sur pied et à "contrecarrer" sa précédente vidéo.

Tout d'abord, la jolie blonde a avoué être heureuse d'avoir les yeux bleus : "Ce que j'aime avec mes yeux, c'est la couleur. J'ai de la chance, j'ai les yeux bleus. Plus je rencontre des personnes ayant les yeux marron, plus on me dit que j'ai de la chance d'avoir ces yeux puisque je ne suis pas obligée de me maquiller. Ça donne plus de charme, de caractère..." Dans sa précédente vidéo, elle assurait cependant que la forme la gênait : "Ce n'est pas la couleur mais la forme que je n'aime pas." Reçu 5 sur 5 !

Elle poursuit avec ses lèvres : "J'ai rencontré une make-up artist qui m'a demandé si j'avais fait refaire mes lèvres. Je lui ai expliqué que non, mais elle était sûre d'elle. (...) Cela m'a beaucoup flattée même si la chirurgie esthétique, c'est pas trop mon délire. Je respecte les gens qui font ça..." De plus, Marie assure que ses ongles sont parfaits : "Tout le monde me demande si ce sont des ongles en résine ou en gel. Je n'ai jamais rien fait à mes ongles, ils sont comme ça naturellement : très longs et incassables. J'ai énormément de chance de les avoir aussi solides." Et la starlette indique qu'elle aime également ses cils : "Pareil, j'ai beaucoup de chance. J'en n'ai pas beaucoup, mais ils sont très longs. Pas besoin de mettre des faux-cils, uniquement du mascara."

Pour finir, EnjoyPhoenix s'est sentie obligée de demander à son petit ami Florian ce qu'il aimait chez elle. Sans hésitation, le jeune homme lui a répondu : "Ton nez." Elle s'explique : "C'est vrai qu'en y repensant, mon nez, je suis bien contente de l'avoir. Un jour, une amie a souhaité se faire refaire le nez (...) le même que le mien. J'étais tellement mal à l'aise que je lui ai dit que ce n'était pas possible."

Si elle a accepté de passer pour une fille sûre d'elle dans cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Marie Lopez souhaite encourager ses fans à s'aimer. À ses yeux, "il faut régulièrement se regarder dans un miroir" et se dire ce qu'on aime chez soi... "C'est important", explique-t-elle.