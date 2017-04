EnjoyPhoenix hautaine ? En colère, elle règle ses comptes !

EnjoyPhoenix (22 ans) est furieuse !

Dimanche 16 avril 2017, le magazine 66 Minutes consacrait un reportage au salon VidéoCity qui réunit la crème des youtubeurs. L'occasion pour leurs fans d'espérer les rencontrer et échanger avec eux. Et l'émission n'a pas été tendre avec l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) ! La jeune femme aux près de 3 millions d'abonnés y est en effet décrite comme hautaine et désagréable avec ses équipes. Un portrait qui a, en toute logique, agacé la principale intéressée.

Si elle n'a eu l'occasion de voir le reportage en question car elle assistait au Festival de Coachella, EnjoyPhoenix a rapidement eu vent de ce qu'il se disait à cause des nombreux commentaires négatifs qu'elle a reçus à la suite de la diffusion. Aussi s'est-elle saisie de son compte Twitter dans un premier temps afin de crier sa colère : "C'est quoi ce reportage sur M6 qui sort tout de son contexte ? Je comprends pas vraiment, là... Les gens qui me connaissent et qui m'ont déjà rencontrée le savent très bien... c'est vraiment dégueulasse..."