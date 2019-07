EnjoyPhoenix révèle être en couple avec un célèbre DJ

Les fans d'EnjoyPhoenix ne sont pas dupes. Cela fait plusieurs semaines qu'ils ont remarqué que les voyages de leur youtubeuse favorite coïncidaient avec ceux d'un célèbre artiste. Dans un vlog publié sur sa chaîne YouTube le 15 juillet 2019, Marie Lopez a enfin répondu à cette rumeur : "Je voulais répondre à une question qui est souvent posée dans les commentaires. C'est un truc dont vous vous doutez si vous suivez mes vlog et mes stories. J'ai rencontré quelqu'un et c'est la raison pour laquelle je suis si souvent à Bruxelles, en Belgique, puisqu'il habite là-bas", explique la jeune créatrice de 24 ans.

"Il est DJ et son nom, avant que vous alliez le chercher, c'est Henri PFR. Peut-être que vous le connaissez déjà et peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais c'est la raison pour laquelle je bouge beaucoup ces derniers temps, je suis peu souvent chez moi. À la fois parce que lui habite à Bruxelles et bouge un petit peu partout, en France, en Europe et même dans le monde pour travailler, donc j'essaie de le suivre quand c'est possible", poursuit EnjoyPhoenix, confirmant ainsi les théories de ses fans.

"C'est un truc que j'ai un petit peu attendu avant de vous dire parce que je voulais garder ça un peu pour moi. J'espère que vous le comprenez aussi. Puis j'ai eu envie de le partager avec vous à titre informatif sans faire une annonce officielle sur Instagram ou vous le montrer dans une vidéo. Je n'ai pas envie de reproduire les erreurs du passé. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez de quoi je veux parler. Je ressentais quand même l'envie et le besoin de vous le dire, juste pour que les gens arrêtent de 'chercher' et je préférais avoir la main mise sur ce sujet avant qu'on nous l'enlève. Si vous voyez me balader un peu partout en ce moment, c'est aussi une des raisons. Je voulais vous le dire mais de manière très naturelle. C'est ce qui me ressemble le plus en ce moment et j'avais juste envie de vous le dire sans me prendre la tête", conclut l'ancienne candidate de Danse avec les stars.