EnjoyPhoenix : Sa bonne résolution "pas facile" !

2017 sera l'année du changement pour EnjoyPhoenix.

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions. Et la célèbre youtubeuse française n'a pas tardé à partager les siennes en vidéo avec ses fans. L'occasion d'apprendre qu'elle souhaite changer son alimentation. "C'est une résolution qui me traîne dans la tête depuis vraiment longtemps, depuis plus d'un an maintenant. Ça me titille, je me renseigne dessus, je regarde beaucoup de choses là-dessus", a-t-elle expliqué dans un premier temps afin de contrer les éventuelles critiques qui pourraient lui être faites.

Et de préciser : "J'aimerais bien entreprendre un chemin un peu plus végétalien. En tout cas pour commencer, végétarien, c'est sûr. (...) Je ne suis pas vegan, je ne suis pas végétalienne, je ne veux pas qu'on me mette dans une case (...). Je me suis rendu compte que, de toute façon, je n'aimais pas la viande, donc pourquoi ne pas la couper complètement puisque je n'aime pas ça. Ça me dégoûte (...). La seule viande que je pouvais manger jusqu'à maintenant, c'était un steak haché et il fallait qu'il soit ultracuit. Ou du poulet, pareil, mais ultracuit sinon, si je voyais une goutte de sang, je ne le mangeais pas (...). Donc dans ma tête je me suis dit qu'il était temps."

Afin de tenir sa bonne résolution, la jeune femme – victime d'harcèlement à l'école – a décidé de commencer doucement en étant "pescétarienne", c'est-à-dire en continuant à manger du poisson, des produits laitiers ou encore des oeufs. "Puis pourquoi pas un jour sauter le pas du végétarisme, puis du végétalisme. Mais ma démarche est honnête dans le sens où je sais bien que ce n'est pas facile", a-t-elle conclu.

L'ancienne petite amie de Wartek espère aussi continuer à voyager et s'est mis en tête d'aller à la salle de sport plus régulièrement.