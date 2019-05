EnjoyPhoenix : Selfie 100% naturel pour dévoiler son acné, "de pire en pire"

Depuis plusieurs années maintenant, EnjoyPhoenix souffre d'acné. Très complexée, la jeune youtubeuse de 24 ans a créé la surprise en se dévoilant au naturel, sans une once de maquillage, sur Instagram dimanche 12 mai 2019. La peau abîmée par cette acné, Marie Lopez de son vrai nom a décidé de ne pas se laisser abattre en répondant à ses détracteurs.

C'est en peignoir de bain, les cheveux tirés en arrière et surtout sans maquillage qu'EnjoyPhoenix se dévoile à ses presque 5 millions de followers sur Instagram. "J'étais en train de filmer une vidéo pour samedi prochain quand je me suis effondrée devant mon miroir pour la 10e fois depuis le début du mois, écrit la jeune femme. Ça fait maintenant plus de cinq ans que je souffre d'acné hormonale, et depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule pour ne plus être sous hormone, mon corps décide de reprendre ses droits, c'est de pire en pire, mon SOPK [le syndrome des ovaires polykystiques, NDLR] aggrave tout, et ça me bouffe."