EnjoyPhoenix stylée face à une Rihanna sensuelle

Après avoir collaboré notamment avec Puma pour sa collection, Rihanna a dévoilé Fenty Beauty by Rihanna, sa gamme de maquillage. Jeudi 21 septembre 2017, l'interprète du tube Diamonds présentait ses produits de beauté aux jardin des Tuileries, à Paris.

Pour l'occasion, la jolie brune de 29 ans est apparue sublime, perchée sur une paire d'escarpins blancs et vêtue d'une robe noire courte, décolletée et dévoilant ses épaules. Radieuse, la chanteuse et businesswoman n'a pas hésité à prendre la pose tout sourire.

Lors de cette même soirée, plusieurs blogueuses étaient présentes à l'instar de Sananas, Noholita ou encore EnjoyPhoenix. Cette dernière a elle aussi fait crépiter les flashs des photographes sur le photocall de l'événement. En total look noir et veste en jean destroy, la youtubeuse – Marie Lopez de son vrai nom – s'est dévoilée un brin rock.

Pour information, les produits de la marque Fenty Beauty by Rihanna sont en vente chez Sephora depuis le 8 septembre dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se vendent comme des petits pains. En sortant cette gamme axée sur le travail du teint, la star propose une large palette de couleurs. Ses produits conviennent aussi bien aux peaux très claires qu'aux peaux très foncées. De quoi ravir ses fans...