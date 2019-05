EnjoyPhoenix "un peu forcée" à coucher avec un ex : "Il m'a mis la pression"

Sur YouTube, où elle compte plus de 3,5 millions de followers, EnjoyPhoenix parle de ses problèmes de peau, propose des tuto maquillage et présente ses derniers achats. Samedi 11 mai 2019, c'est de sexe que la jeune femme a traité sur sa chaîne. Un sujet qu'elle aborde pour la première fois en vidéo !

La célèbre youtubeuse de 24 ans a profité de cette rare prise de parole sur sa vie sexuelle pour raconter un épisode de sa vie intime avec un ex-amoureux. "Parfois, je me sentais très à l'aise avec des mecs avec lesquels il n'y avait aucun problème d'un point de vue sexuel parce que tout se passait bien, lance Marie Lopez de son vrai nom. Et a contrario, j'ai aussi eu des cas où je n'avais pas du tout envie de le faire avec eux, je me sentais toujours mal, toujours un peu sous la contrainte. Je me sentais un peu forcée, que si je n'avais pas envie de le faire, j'étais inintéressante."

C'est ce qui est arrivé avec un ancien compagnon dont EnjoyPhoenix ne divulgue pas l'identité. "Je me suis déjà retrouvée dans le cas de figure où je ne voulais pas faire l'amour avec mon mec. Parce que je n'en avais pas envie et parce que je ne me sentais pas bien dans ma tête ni dans mon corps à ce moment-là. Et je me suis retrouvée en face d'un mec qui, lui, ne m'a pas vraiment comprise et m'a mis la pression pendant des semaines, des semaines, des semaines... Vraiment, à m'en parler tous les jours, toutes les heures, à me faire la gueule parce que je n'étais pas capable de le faire, parce que je n'en avais pas envie", se rappelle l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1). Sous la pression, la jolie blonde devenue brune a "cédé"... pour "faire plaisir" à son amoureux de l'époque et que les disputes cessent.

Aujourd'hui, elle a pris conscience de la gravité des faits et est décidée à ce que cette situation ne se reproduise "plus jamais". "J'ai trouvé ça juste terrible, cette sensation de se sentir obligée de le faire pour faire plaisir à quelqu'un", confie-t-elle. D'ailleurs, c'est cette "tension" comme elle la nomme qui a eu en partie raison de leur relation.