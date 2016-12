Énora Malagré, Alizée, Jenifer : Les moments les plus sexy de l'année à la télé

En 2016, des personnalités issues du monde de la télévision et de la musique ont fait grimper les températures...

Énora Malagré, Erika Moulet... chaleur à TPMP !

En septembre dernier, lors du prime TPMP ! Fête l'anniversaire de Baba, Cyril Hanouna a dévoilé une vidéo où l'on pouvait admirer Énora Malagré parodiant Fade, le clip hot de Kanye West. Pour ce faire, la jolie blonde, en brassière grise et petite culotte, s'est déhanchée comme une véritable professionnelle.

En juin, la chroniqueuse avait relevé un autre défi en compagnie cette fois de Caroline Ithurbide. Le duo de blondes a réalisé un incroyable numéro de pole dance. C'est dans le noir, en sous-vêtements et avec de la peinture fluorescente sur tout le corps qu'Énora Malagré et Caroline Ithurbide ont réalisé leur show esthétique et époustouflant sur le titre de Calvin Harris et Rihanna This Is What You Came for.

Quelques mois plus tôt, Erika Moulet a réalisé le voeu de son ami Bertrand Chameroy : "voir Erika Moulet nue". Cachée par un drone au niveau de ses parties les plus intimes, la jolie chroniqueuse a réalisé un striptease langoureux.

Baiser lesbien et corps mouillés

Samedi 3 décembre, dans Danse avec les stars 7, Camille Lou et son partenaire Grégoire Lyonnet ont dansé avec l'épouse de ce dernier : Alizée. Un trio sensuel qui a fait le show sur une rumba au son de Ma Benz de Brigitte. Si la chorégraphie a été parfaitement exécutée, les téléspectateurs ont surtout retenu le final de la danse : un baiser très hot entre Alizée et Camille lou.

En août dernier, Eve Angeli s'est dévoilée comme jamais. Invitée dans Confessions intimes, la jeune femme a levé le voile sur sa rupture avec Michel Rostaing. Des confidences réalisées dans sa baignoire et lors desquelles la chanteuse a laissé pointer un de ses seins hors de la mousse !

En octobre dernier, c'est Jenifer qui a joué les sirènes pour les besoins d'un lancement diffusé dans l'émission Les Copains d'abord en Corse. L'occasion pour la sublime brune de 34 ans de dévoiler toute sa sensualité.

Et aussi...

Dans Secret Story 10, Maéva, championne internationale de car wash, n'a laissé aucun de ses colocataires masculins indifférent. La raison ? Lors de l'élection de Miss Secret, elle s'est dandinée sur un morceau de Beyoncé de façon langoureuse, voire suggestive.