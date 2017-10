Énora Malagré, "atout charme" de la télé : "Tout a changé vis-à-vis des hommes"

En officiant comme chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), Énora Malagré est devenue "l'atout charme" de l'émission. Une nouvelle notoriété qu'elle a dans un premier temps eu un peu de mal à gérer, comme elle l'explique à nos confrères du magazine Elle.

"Jusque-là, j'avais été un garçon manqué, une rigolote, confie-t-elle. D'un coup, j'étais apprêtée, blonde, tous seins dehors, et avec la notoriété de la télé." Un changement radical qui lui a fait perdre quelques amies. Mais ce n'est pas tout : "C'était d'autant plus dur que tout a changé vis-à-vis des hommes." Énora Malagré a en effet découvert qu'elle "plaisait plus" et "à n'importe qui". "J'étais perdue", avoue-t-elle.

Il suffisait que j'ouvre un peu mon décolleté

Mais voir les hommes sous son charme n'a pas forcément été positif pour Énora Malagré. "Je suis devenue débile !", lance-t-elle alors. Et d'expliquer : "Aucun homme n'en avait plus rien à faire de ma conversation. Il suffisait que j'ouvre un peu mon décolleté et ils étaient emballés." Une situation "extrêmement violente" pour la jolie blonde de 37 ans. "Tu ne sais plus qui tu es et, de toute façon, tout le monde s'en fiche de qui tu es !", déplore-t-elle.

Mais, un beau jour, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a décidé de se détacher de cette image. "Un matin, je me suis réveillée en me disant que ma mère ne s'était pas battue pour que je me contente d'être un 'atout charme' à la télé !", lâche-t-elle. Elle a ainsi quitté les plateaux de C8 pour se relancer dans le théâtre. "C'est quand même triste que cela reste si difficile d'être drôle, intelligente et sexy en diable !", conclut Énora Malagré.

Des propos à retrouver en intégralité dans le magazine Elle, actuellement en kiosques.