Enora Malagré balance sur les chroniqueurs de TPMP "payés à ne rien faire" !

Depuis son départ de Touche pas à mon poste (C8), Enora Malagré fait toujours autant parler d'elle. La complice de Cyril Hanouna n'a d'ailleurs pas la langue dans sa poche ! Invitée sur le plateau de Salut les Terriens sur C8, l'ex-chroniqueuse n'a pas hésité à balancer sur ses ex-collègues le 20 mai 2018...

Il y a trois semaines, la jeune femme de 37 ans donnait comme conseil à ses ex-camarades de bien profiter "car vous êtes grassement payés à rien foutre". C'était lors de son passage dans TPMP le lundi 23 avril dernier. Face à Thierry Ardisson, la jolie blonde a réitéré ses propos : "Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai qu'on travaille assez peu, on ne va pas se mentir. Il y a eu une période où on travaillait beau­coup, on décryp­tait beau­coup les émis­sions. Mais comme là, c'est devenu beau­coup du diver­tis­se­ment, c'est vrai qu'ils sont payés un peu à rigoler aux vannes de Baba (Cyril Hanouna). Tant mieux, mais je leur ai quand même dit : 'Profi­tez les enfants'."

Suite à sa déclaration qui a fait le buzz, Enora Malagré a tenu à répondre à ses détracteurs sur son compte Twitter : "J'ai sorti les mêmes propos, les mêmes mots face aux chroniqueurs quand j'étais invitée dans @TPMP et personne n'a rien dit, personne n'en a parlé... Et là, c'est partout ! Y'a pas une autre vraie actu + intéressante ? Je pense que si..."