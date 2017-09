Énora Malagré conquise face à Josiane Balasko et Mathilde Seigner

Énora Malagré n'a pas caché son enthousiasme avant et après la projection de la comédie de et avec Fabrice Eboué, CoeXister. Le 25 septembre, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste était radieuse sur le tapis rouge de l'avant-première de la comédie qui raconte la formation d'un groupe de musique composé d'un imam, d'un curé et d'un rabbin, afin de promouvoir le "vivre ensemble" (et augmenter les ventes du label par la même occasion). Sur son compte Instagram, elle a fait part de son enthousiasme après avoir vu le film : "Alors C est officiel foncez voir ce film Genial ! Bravo @ebouefabrice aussi gd Real que comedien qu humoriste : génie de ouf, @audreylamy @jonathancohens, @zyram1 et @guillaumedetonquedecoff mais tous les 4 hallucinants mais vraiment !!!!!!!!! C est Drole, tendre, touchant et intelligent. Film réparateur ! Bisous à tous."