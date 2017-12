Énora Malagré de retour dans TPMP ? Elle répond enfin à la rumeur !

En mai dernier, Énora Malagré annonçait son départ de Touche pas à mon poste (C8), émission dans laquelle elle officiait en tant que chroniqueuse. Six mois plus tard, l'animatrice de 37 ans pourrait bien faire son retour auprès de Cyril Hanouna. Du moins, c'est ce que certains pensent... Contactée par nos confrères de Télé Star, elle répond enfin à la rumeur.

Pour rappel, Énora Malagré et l'animateur vedette de C8 prenaient la pose ensemble sur Snapchat jeudi 30 novembre 2017. Dans la foulée, lundi 4 décembre 2017, Cyril Hanouna annonçait aux téléspectateurs qu'une nouvelle animatrice débarquait sur la chaîne et également au sein de l'équipe de TPMP. De quoi semer le doute à propos d'un possible retour de la jolie blonde...

Cependant, il n'en est rien. "Trois personnes ont vu une photo sur Snapchat où j'ai un rendez-vous avec Cyril parce qu'il m'a aidée sur un truc concernant ma vie privée. Rien à voir ! Non, je ne reviens pas. Je suis passée à autre chose. Touche pas à mon poste continue sa vie, avec le succès qu'il mérite", assure alors Énora Malagré.

Si elle n'est pas près de revenir sur le devant de la scène, la jeune femme passera prochainement de l'autre côté de la caméra. Au micro de Philippe Vandel dans Village Médias (Europe 1), Énora Malagré révélait préparer une série de fictions sur les coulisses de la télévision. "L'ambiance, ça va être sexe, drogue et rock'n'roll !", annonçait-elle. Affaire à suivre...