Énora Malagré "décomplexée" : Elle s'affiche au naturel

Ce vendredi 20 juillet 2018 est un grand jour pour Énora Malagré ! Et pour cause, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) souffle ses 38 bougies. Les internautes ont tenu à lui adresser des messages adorables pour marquer l'événement. L'animatrice les a remerciés en dévoilant sa beauté naturelle.

C'est sur son compte Instagram qu'Énora Malagré s'est affichée au naturel, sans maquillage ni filtre. "Merci pour tous vos messages pour mon anniversaire. Ça me touche trop ! J'ai eu pleins de cadeaux déjà. Je pars en vacances très loin mais je penserai à vous. J'essayerai de vous poster des trucs mais merci", a-t-elle déclaré. En légende, la jolie blonde confirmait l'absence de tout artifice : "Et désolée pour cette tête fatiguée, no make up, no filter, #décomplexée, on s'en fout, je pars en vacances."

Qu'Énora Malagré se rassure, elle a charmé tous ses abonnés. "L'avantage lorsque tu n'as pas de superflus comme le maquillage, c'est que la beauté naturelle bretonne ressort !! Tu es magnifiquement belle Énora", a écrit un internaute.