Enora Malagré en contact avec Matthieu Delormeau : "Il se pose des questions..."

Absent depuis près d'un mois de Touche pas à mon poste, d'Il en pense quoi Matthieu ? et même sur les réseaux sociaux, Matthieu Delormeau inquiète ses fans. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Puremédias, Énora Malagré s'est exprimée sur le sujet.

Ainsi, la jolie blonde – qui a pris la décision de quitter l'émission à l'instar de Thierry Moreau et plus récemment de Danielle Moreau – a révélé avoir des nouvelles "pratiquement tous les jours" de Matthieu Delormeau. Et de poursuivre sur les raisons qui ont poussé le chroniqueur de Cyril Hanouna à s'éloigner du feu des projecteurs : "Il se pose des questions sur son avenir, à TPMP et plus généralement à la télé. Je pense que Matthieu aura des choses à dire, il prend son temps. Matthieu est sensible, a-t-elle tenu à préciser. Il a beaucoup donné de sa personne pendant deux ans. Quand il décidera de parler, ce sera intéressant de l'écouter."

Pour rappel, l'ex-animateur de NRJ12 a fait sa toute dernière apparition télé le 22 mai dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste.

De son côté, Cyril Hanouna avait pris la parole le 30 mai dans TPMP, expliquant que Matthieu Delormeau se reposait après avoir été "un peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps" – référence à la fameuse séquence jugée homophobe. "Il reviendra avant la fin de la saison", avait-il dans la foulée assuré. Le chroniqueur sera-t-il de retour dans le programme avant la fin de la saison prévue pour dans quelques jours ? Affaire à suivre...