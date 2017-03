Enora Malagré en larmes dans TPMP : Confidences sur la suite de sa carrière

Vendredi 3 mars, Enora Malagré était au coeur du Conseil de classe de Touche pas à mon poste sur C8. La question posée à ses collègues par Cyril Hanouna était : "A-t-elle un avenir en tant qu'animatrice principale ?" Une séquence lors de laquelle elle a versé quelques larmes.

Ex-animatrice de Derrière le poste (C8) et actuelle présentatrice du Van sur CSTAR, la jeune femme de 36 ans a du mal à se faire une place en tant qu'animatrice.

"Je ne dis pas que ça va peut-être être le cas dans un mois mais, en ce moment, j'ai plutôt envie de tout arrêter pour être très honnête. J'ai envie d'arrêter la télévision. Je me demande, je me pose la question", a-t-elle même déclaré. Toutefois la star de Touche pas à mon poste peut compter sur Cyril Hanouna, lequel ne compte pas se séparer d'elle. "Elle est une excellente chroniqueuse et je pense qu'elle peut faire une excellente carrière de chroniqueuse. Enora a sa place dans Touche pas à mon poste pendant X années et je pense que là où elle est le mieux, là où elle s'éclate le plus c'est dans TPMP. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont des velléités de faire des trucs seuls. (...) Pour moi, Enora doit rester essentiellement dans TPMP. (...) Il faut qu'elle continue comme chroniqueuse et je ne vois pas pourquoi elle irait faire des émissions seule", a déclaré Baba.

Des propos qui ont "fait chialer" la jolie blonde. "Merci à tout le monde. Ce sont de précieux conseils que je viens d'entendre. Je suis un peu d'accord avec vous Cyril. Je suis, entre guillemets, meilleure en numéro 2 qu'en numéro 1. Après, Le Van est l'émission qui me ressemble le plus et je suis d'accord avec mes camarades, cette programmation tardive [après 23h, NDLR] un lundi était un peu curieuse et a un peu tué le programme. Si je dois continuer de faire des émissions en solo ce sera en tout cas autour de la confession. Mais oui, vous avez raison, j'excelle plus comme chroniqueuse. On peut ne pas m'aimer et beaucoup de gens me détestent mais, par contre j'ai vraiment des couilles et ce que je fais ici, pardon, mais peu de gens le font", a alors rétorqué Enora Malagré. A bon entendeur...