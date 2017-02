Enora Malagré en larmes : Sa mamie décédée lui passe un bouleversant message

C'est une Enora Malagré submergée par l'émotion que l'on découvre dans la nouvelle rubrique du site Télé Star, L'interview médium, réalisée par un professionnel prénommé Bruno.

Elle me manque vraiment

D'entrée, le voyant a ému la célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) en déclarant : "Il y a une femme qui est là depuis tout à l'heure (...) Vous avez perdu une grand-mère qui est liée au Sud, à un endroit où il y a beaucoup de soleil. Elle est près de vous, elle vous caresse et vous touche beaucoup."

Comprenant qu'il s'agit de sa mamie Paulette, Enora Malagré ne peut contenir son émotion en apprenant que "la femme de sa vie" est fière d'elle et suit de près son évolution. "Elle a toujours voulu être présente, toujours eu quelque chose pour vous. Elle dit qu'il faut penser à elle, se raccrocher à elle quand ça ne va pas et que plus vous penserez à elle, plus ça avancera. Elle dit que quoi que vous fassiez elle vous aimera", a poursuivi Bruno. Des propos qui sont allés droit au coeur de la Bretonne, laquelle s'est adressée à sa grand-mère et aux autres de ses aïeux qui se sont manifestés lors de l'entretien : "Elle me me manque vraiment. Je vous aime tellement. J'espère tellement que vous n'être pas déçus."

Elle demande pardon

Puis le médium a abordé un sujet plus grave, proche du secret de famille ce qui a déstabilisé la femme de 36 ans. "Par rapport à votre père, il y a quelque chose qui est complètement fermé. Je vois des portes, j'essaie de les ouvrir, mais on ne veut pas me laisser faire. On ne veut pas dévoiler quelque chose. Ça fait sens ?", a lâché le voyant. Enora Malagré se contentant de répondre froidement : "Oui. On laisse la porte bien fermée et on la verrouille en leur disant salut."

Mais Bruno, poursuivant sur ce thème, a complètement fait craquer la chroniqueuse en passant un autre message d'une de ses grands-mères : "Elle demande pardon. Elle frappe à la porte et elle dit : 'Qu'elle ne m'en veuille pas, c'est ma petite-fille quand même.' C'est comme si vous aviez été reniée sauf qu'il y a une partie de la famille qui vous a acceptée et il y a une libération qui est demandée à être faite." Une nouvelle déclaration qui a bouleversé Enora Malagré !