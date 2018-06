Énora Malagré et le sexe : Fellation, masturbation... Elle se livre sans tabou !

Un an après son départ surprise de Touche pas à mon poste (C8), Énora Malagré a lancé la WTF (Women Trend Family), un média féminin, avec son amie Justine Fraïoli. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna y aborde différents sujets et raconte ses expériences personnelles comme sa maladie, l'endométriose, ou encore l'état de santé de sa mère. Ce mardi 5 juin 2018, c'est sa vie sexuelle qu'elle évoque sans tabou.

Énora Malagré l'avoue sans complexe, c'est la série Sex and the city qui a fini son éducation sexuelle. Grâce aux héroïnes Samantha, Carrie, Charlotte et Miranda, elle a découvert des "pratiques sexuelles qui [l']ont rendue très heureuse" sans pour autant qu'elle se sente "détraquée". Elle a ainsi retenu que "la masturbation féminine était nécessaire et normale, qu'on pouvait avoir plusieurs partenaires et l'assumer sans pour autant se faire insulter".

En ce moment, je n'ai aucune libido

Plus encore, grâce à la série toujours, la jolie blonde de 37 ans a appris que "rien [n'était] tabou dans le sexe du moment que c'est consenti, partagé et apprécié ensemble". "Avaler le sperme de son partenaire sexuel ou le fait qu'il éjacule dans votre bouche n'est évidemment pas une pratique courante, obligatoire et sans risques mais quelle bonne idée d'en parler !", poursuit-elle. Même constat concernant la fellation. Et lorsqu'elle a entendu Charlotte prononcer les mots suivants : "Mais son sexe est tout fripé, je ne veux pas d'un sharpeï !", elle a réalisé ce qu'elle aimait ou non. "Il m'est arrivé d'en voir une... une toute fripée, confie l'animatrice. C'est le souci avec les zizis non circoncis. On peut avoir énormément de peau en rab." En bref, Énora Malagré préfère "sans prépuce". "Elle a l'air plus fière et plus intrépide, mais bon, à voir", lance-t-elle, décomplexée.

Durant sa jeunesse, la jeune femme a également découvert que "les beaux mecs" étaient la plupart du temps "très fainéants au lit", contrairement aux hommes "moins beaux" qui y mettent "tout leur coeur parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas 3000 occasions par jour". "C'est le mec le plus 'moche' que j'ai eu dans ma vie qui s'est le mieux occupé de moi. Il a tout donné, c'était le Cirque du Soleil, voire un ballet à l'Opéra de Paris. Il a fait de moi sa danseuse étoile !", raconte Énora Malagré. Mais fini tout ça aujourd'hui : "En ce moment, je n'ai absolument libido. Mais zéro !" La jeune femme vit en effet une "période d'abstinence totale" car aucun homme ne trouve grâce à ses yeux. "Je les trouve prévisibles et fades... Ça passera", conclut celle qui annonçait pourtant il y a peu que l'été serait chaud !