Énora Malagré et Marie Kremer, enceinte, réunies pour une soirée engagée

L'association Innocence en danger (IED) a organisé lundi 26 novembre 2018 au théâtre du Gymnase dans le 10e arrondissement de Paris un événement associatif en faveur des enfants, une grande soirée de charité afin de mettre la lumière sur ses actions. Il s'agit d'un mouvement mondial de protection des enfants contre toutes les formes de violences notamment sexuelles, présent dans de nombreux pays et partenaire d'associations internationales actives dans la lutte contre la pédo-criminalité.

Lors de cette soirée intitulée Innocence Forever, la présidente et fondatrice de l'association, Homayra Sellier, a accueilli un parterre d'invités : l'animatrice et désormais comédienne Énora Malagré, la présentatrice et journaliste Ophélie Meunier (qui animait la soirée), le chanteur Grégoire, l'animatrice et styliste Cristina Cordula (membre du comité de soutien), le journaliste et présentateur Bernard de la Villardière (lui aussi membre du comité de soutien) et sa femme Anne ou encore l'acteur Noom Diawara, le chanteur et gagnant de The Voice Yoann Freget (membre du comité), l'ex-boxeur Farid Khider, les humoristes Maxime et Smaïn, Hermine de Clermont-Tonnerre et sa fille, la comédienne Sylvie Malys, l'ancien sportif et animateur radio récent candidat de DALS 9 Vincent Moscato, le journaliste de BFM TV Ronald Guintrange, Patrice Laffont et sa fille Mathilde, Juliette Arnaud, le comédien Fouad Reeves, Caroline Barclay, le chanteur Raphaël...

Vous en voulez encore ? On a aussi pu compter sur la présence de l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, Karl Zéro et sa femme Daisy, la journaliste Alicia Fall, Michel Boujenah, Framboise Holtz (directrice de la communication de l'association), Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta (avocates de Jacqueline Sauvage), Bruno Debrandt et sa femme la comédienne Marie Kremer (Un village français) enceinte de son deuxième enfant, Julie Leclerc, Marine Jacquemin ou encore Manon Elezaar, Louis Cariot, l'humoriste Caroline Vigneaux, Fiona Cobos, Amandine Noworyta, Antoine Holtz, Sophie Mounicot, Aurélie Saada et Sylvie Hoarau (le groupe Brigitte), Mateo El Khodr, Marianne Zahar, Isabelle Rougerie, Ouidad Elma, Sandrine Sarroche, Thierry Beccaro, Abd al Malik, Nathan Dassas, Michel Jonasz, Manon Elezaar, Rodolphe Couthouis, Dominique Sopo (Président de SOS Racisme), Caroline Nielsen...

"Pour venir en aide aux victimes et couvrir les frais de ces procédures, et pour que tous les enfants quels que soient leur milieu social puissent avoir accès à la justice, à la médecine et à la vie après un viol, IED organise des événements pour récolter des fonds", explique le site de l'association. Parmi les chiffres qui donnent froid dans le dos, IED avance que, chaque jour en France, 400 enfants sont violés, deux enfants meurent de maltraitance, 1 enfant sur 5 est sexuellement sollicité sur Internet... Pour faire un don, c'est sur le site officiel.

Thomas Montet