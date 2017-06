Énora Malagré et Matthieu Delormeau: Leurs retrouvailles ne font pas l'unanimité

"Matthieu se pose des questions sur son avenir, à TPMP et plus généralement à la télé. Je pense que Matthieu aura des choses à dire, il prend son temps, avait déclaré il y a peu son amie Énora Malagré à propos de Matthieu Delormeau. Il est sensible. Il a beaucoup donné de sa personne pendant deux ans. Quand il décidera de parler, ce sera intéressant de l'écouter." Elle avait précisé qu'elle avait des nouvelles quasi quotidiennes de son acolyte de Touche pas à mon poste. On apprend désormais que le duo vient de passer un agréable moment ensemble.

Le chroniqueur qui avait disparu des écrans et des réseaux sociaux pendant plus d'un mois et la chroniqueuse qui a fait le choix de quitter TPMP se sont réunis mardi 27 juin. Des retrouvailles au soleil et gourmandes puisqu'on a pu voir Énora Malagré et Matthieu Delormeau attablés dans un restaurant. "On a déj avec mon Matthieu et on a ri mais de ouf", a légendé la blonde au sujet du selfie qu'elle a posté hier sur Twitter.