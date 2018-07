Énora Malagré face à une crise d'endométriose : "Ras le bol..."

En février 2017, Énora Malagré révélait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) être atteinte d'endométriose. Une maladie gynécologique – qui touche également la comédienne Laetitia Milot et Lorie Pester – entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Depuis, la belle blonde de 37 ans n'hésite jamais à prendre la parole sur ce mal qui la ronge afin de sensibiliser le grand public.

Mercredi 18 juillet 2018, c'est dans l'une des stories de son compte Instagram très suivi (la belle a près de 435 000 abonnés !) qu'Énora Malagré a de nouveau évoqué sa maladie après ce qui a semblé être une crise violente. "Coup de gueule ! Putain de crise d'endométriose aujourd'hui !!! Pensée à toutes les filles qui comme moi en ont ras le bol de cette putain de maladie qui bouffe la vie ! Parlez-en autour de vous et emmenez les plus jeunes se faire suivre, le plus tôt c'est pris en main, le mieux c'est ! #endogirls", a écrit la trentenaire après ses souffrances.

Interrogée par Télé Loisirs en mars dernier au sujet de cette maladie, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna avait évoqué ce "grand drame" qui, pour l'heure, l'empêche toujours de devenir maman : "J'aimerais bien avoir des enfants. J'essaie de faire en sorte de pouvoir en avoir, au maximum. Je donne tout. J'aimerais bien en avoir avant la quarantaine, parce qu'au bout d'un moment, c'est de plus en plus compliqué." En outre, consciente de la difficulté de soigner une endométriose, Énora Malagré – qui ne souhaite pas se faire retirer l'utérus – envisage de plus en plus d'adopter un enfant. "Oui, ça y est, j'y pense. J'y pense à mort", lâchait-elle à nos confrères.

Courage Énora !