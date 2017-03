Énora Malagré : Fausses couches, douleurs... Comment elle a découvert sa maladie

Invitée sur Europe 1 ce lundi 6 mars 2017, Énora Malagré s'est épanchée sans détour sur l'endométriose, une maladie gynécologique qui entraîne essentiellement des problèmes de douleur et d'infertilité.

C'est le 17 février dernier, à l'occasion de la diffusion du prime TPMP – XXL : Toute la vérité, que la jolie blonde de 36 ans a annoncé qu'elle était atteinte de cette maladie. Depuis, à l'instar de l'actrice Laetitia Milot, Énora Malagré accepte de se confier sur ce sujet parfois tabou afin d'éveiller les consciences.

Aussi a-t-elle révélé comment son endométriose avait été diagnostiquée, faisant au passage de terribles révélations : "Il n'y a pas eu de symptômes. C'est une maladie que je connaissais très bien parce que ma maman était une enfant Distilbène [une hormone qui a été à l'origine de nombreuses anomalies génitales, de stérilité et d'une augmentation du risque de certains cancers chez les enfants exposés in utero, NDLR]. Malheureusement, elle a été atteinte d'endométriose assez jeune. Donc j'ai grandi avec une maman qui m'a raconté ce que c'était. Il n'y a pas eu de tabou autour de cette maladie. Elle n'avait qu'une peur, que je sois moi-même atteinte. Après plusieurs fausses couches et des douleurs qui commençaient à apparaître, on a vu les premiers kystes et on m'a diagnostiqué la maladie."

Énora Malagré a ensuite admis être parfois prise "de douleurs à tomber par terre" et "qui frôlent l'évanouissement". Un symptôme qui lui arrive parfois alors qu'elle est au travail. Les médecins ont bien tenté de lui donner des antidouleurs afin de calmer son mal... en vain : "Ce n'est jamais bon de prendre trop d'Ibuprofène. Ça m'a donné au bout d'un moment des crises rénales. Je ne devrais pas le dire, mais à un moment, on est tenté de prendre des opiacés très forts (...). On commence à me parler d'hystérectomie [opération qui consiste à enlever tout ou une partie de l'utérus, NDLR] et je ne vous cache pas que ça me fait un peu peur (...). Déjà que c'est compliqué d'avoir des enfants, donc là, ce serait la dépression."

Espérons pour l'animatrice du Van (CSTAR) qu'elle ne sera pas contrainte d'en arriver là.