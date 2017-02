Enora Malagré : Hypersensible, passionnée, névrosée... Confidences exclusives

Enora Malagré n'était pas destinée à faire de la télé, mais elle s'est imposée comme un personnage incontournable du petit écran et ce, même si elle ne cesse de répéter qu'elle n'est personne. Souvent jugée trop virulente et cash, la belle bretonne se dévoile en douceur et avec honnêteté dans l'entretien exclusif accordé à Laurent Argelier pour Purepeople.

"Hypersensible" et "névrosée"

Se disant à un tournant de sa vie, l'animatrice du Van (CStar) se livre à une véritable introspection. "Je suis hypersensible, mais comme toutes les personnes qui font ce métier. Il faut être un peu névrosé, un peu hypersensible. (...) Des névroses, je n'ai que ça", admet la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8). Consciente qu'elle se démarque dans l'univers du PAF, Enora Malagré assume le personnage qu'elle incarne : "Il est vrai que j'ai parfois une forme un peu outrancière, que je suis une personnalité très clivante en télé, c'est ce que j'ai choisi de montrer dans cette émission."

Fatiguée des critiques, au bout du chemin

Pas facile pour autant de se retrouver confrontée aux critiques qui peuvent être aussi outrancières que ses propres commentaires. Si Enora Malagré s'est construite une armure pour y faire face, celle-ci semble fêlée. "Sincèrement, c'est pas facile. Il faut avoir les épaules. Par moment, c'est dur. En ce moment, je suis un peu au bout du chemin. Je commence à être un petit peu fatiguée", admet-elle. L'animatrice et chroniqueuse qui fêtera ses 37 ans en juillet prochain s'émeut encore un peu plus quand elle évoque sa famille, parfois malmenée. "Je ne lâcherai rien. Ça ne me plaît pas trop", affirme-t-elle, déterminée à protéger ses proches.

Actuellement en couple, Enora Malagré évoque également sa passion pour l'amour et sa "très haute idée du couple". A la télé comme en amour, elle est "à fond".

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.