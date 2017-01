Énora Malagré : Les insultes de Muriel Cousin ? "C'est de la diffamation"

Violemment attaquée par Muriel Cousin, Énora Malagré a pris la décision de s'exprimer une nouvelle fois, dans Touche pas à mon poste (C8), lundi 2 janvier 2017.

Lorsque Cyril Hanouna a remis le sujet sur le tapis, elle en a effet profité pour faire une fois de plus part de son indignation. "Je suis l'objet d'un règlement de comptes qui m'échappe, entre vous [Cyril Hanouna, NDLR] et Stéphane Guillon. Enfin, entre Stéphane Guillon tout seul en fait et j'ai l'impression que sa compagne règle ses comptes", a-t-elle déclaré dans un premier temps, faisant ainsi référence à la guéguerre du mois de novembre entre Baba et l'humoriste. Et d'ajouter : "Qu'elle juge le spot maladroit, pourquoi pas, chacun pense ce qu'il veut. Par contre, qu'elle insulte, ça s'appelle de la diffamation et ça se réglera autrement." Énora Malagré a heureusement pu compter sur le soutien de ses collègues face à cette polémique.

Pour rappel, à la suite de sa participation au spot Osez dire non, pour la Sécurité routière, la chroniqueuse de TPMP s'était attiré les foudres de la compagne de Stéphane Guillon. "Mais elle est sérieuse ? Ce qu'il fallait faire, c'était dire NON aussi à son pote et le protéger !! La sécurité routière, c'est de ne pas être conne (...). Laisser crever un pote, elle n'est pas conne mais une vraie put*** de sal*pe de conne", écrivait-elle sur Twitter après avoir découvert la vidéo dans laquelle Énora Malagré revenait sur la mort de l'un de ses amis après une soirée alcoolisée.

Des insultes auxquelles la jolie blonde de 36 ans n'avait pas manqué de réagir : "À tous les abrutis comme Muriel Cousin qui m'insultent car soi-disant je n'ai pas dissuadé un camarade de prendre le volant, voici ma réponse : vous faites quoi, vous, pour sensibiliser les gens ? Vous faites ces campagnes de prévention ? Réponse : non ! Alors au lieu de tweeter du fond de votre canapé, bougez-vous, stop à cet acharnement déplacé qui manque de discernement ! C'est pathétique, y a des limites, là ! (...) On témoigne c'est nul, on témoigne pas c'est nul ! Mon dieu mais honte à vous ! Là c'est trop ! On avait évidemment tout essayé, j'allais pas m'étendre ! L'essentiel, c'est le message. Je vous aime."

Du côté des audiences, TPMP a réalisé son record de la saison en réunissant pas moins de 1,82 million de téléspectateurs, soit 7,1% de part de marché.