Enora Malagré, menacée et insultée : "Il y a des jours où tu chiales"

Souvent critiquée pour ses avis bien tranchés, Enora Malagré n'a pas caché lors de son entretien En toute intimité avec Sam Zirah que ce lynchage n'était pas simple à vivre tous les jours.

La jolie blonde de 36 ans n'a pas la langue dans sa poche et le prouve chaque jour dans Touche pas à mon poste, émission dans laquelle elle officie depuis 2010. Si son franc-parler est salué par certains téléspectateurs, d'autres n'apprécient pas ses opinions et le font savoir sur les réseaux sociaux en la critiquant, parfois violemment. Si elle accepte ce revers de la médaille, Enora Malagré admet que les commentaires négatifs sont parfois difficiles à encaisser : "Il y a des jours où c'est compliqué, où tu chiales et tu te demandes pourquoi tu fais ce métier. Je me fais tous les jours insulter. Les foudres que je récolte sont parfois méritées, parfois non. Et quand elles ne le sont pas, ça m'atteint et ça atteint ma famille."

L'animatrice du Van (CSTAR) admet même que certains téléspectateurs ou certaines chaînes vont jusqu'à la menacer : "J'ai gardé des textos et des mails, j'en ai eu des menaces de chaînes et de gens. C'était il y a très longtemps mais j'ai reçu un texto d'un patron d'une très grande chaîne qui m'avait dit qu'elle ferait tout pour anéantir ma microscopique carrière. J'ai aussi eu des textos d'animateurs qui ont dit qu'ils oeuvreraient pour que je n'ai pas de travail (...). Quand je me fais menacer, je mets encore plus les pieds dans le plat."

Ses détracteurs sont prévenus.