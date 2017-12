Énora Malagré "morte pendant deux heures" : Son récit du "jeu morbide"...

La notoriété n'a pas que des bons côtés... Énora Malagré peut en témoigner. Dans les pages du magazine Paris Match, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) révèle avoir été prise pour morte pendant deux heures, et ce à cause d'un fan déséquilibré.

C'était un mardi matin "comme les autres" de 2015. La jolie blonde entame sa séance de yoga mais son téléphone l'empêche de se concentrer. "Franck Appietto, Cyril Hanouna, Valérie Benaïm, Thierry Moreau, ma mère... Tout le monde essaye de me joindre", confie-t-elle. Elle finit par décrocher et tombe sur l'animateur de TPMP qui lui lance alors : "Mais t'es vivante ?"

Le choc pour Énora Malagré. Mais à peine comprend-elle ces mots durs que sa porte d'entrée est "défoncée par une quinzaine de flics". En réalité, un homme a appelé le commissariat du XIXe arrondissement de Paris une heure plus tôt en affirmant avoir tué la jeune femme dans son salon. "La presse est au bas de mon immeuble. La police a placé un cordon de sécurité", poursuit l'animatrice de 37 ans.

Et c'est à partir de là que le cauchemar commence : Énora Malagré est en permanence suivie par un garde du corps. "Je n'ai plus de vie !", déplore-t-elle. Finalement, au bout de quinze jours, "l'auteur de ce jeu morbide", un fan qui l'a suivie pendant deux mois à la sortie de TPMP, est arrêté par les autorités. "Chez lui, il y avait des posters de moi, des photos et des captures d'écran, son compte Instagram m'était consacré...", raconte la jeune femme. Une histoire qui a contribué à son départ de TPMP.

