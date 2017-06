Énora Malagré prépare sa rentrée : "Vous serez surpris, ça va être génial !"

Le 29 mai dernier, Énora Malagré (36 ans) annonçait sur ses réseaux sociaux qu'elle quittait définitivement l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Une décision comprise par son ancien chef et ami, Cyril Hanouna.

Presque un mois plus tard, la jolie blonde a décidé de prendre la parole sur Twitter afin de parler de son avenir qui en interroge plus d'un. Si certains la voyaient déjà retomber dans l'anonymat après sa décision de quitter le show à succès de C8, la jolie blonde a indiqué qu'elle ne manquait pas de projets... sans pour autant préciser s'il s'agissait de projets télé.

C'est alors qu'elle se félicitait de flirter avec le million d'abonnés sur Twitter que l'ex-chroniqueuse de TPMP a fait cette révélation. "Je prépare la rentrée, vous serez surpris, ça va être génial ! Nouveau ! Ça sent bon comme on dit ! J'ai hâte #NewLife Je croise les doigts", a-t-elle lancé à ses 934 000 abonnés sur le réseau social de l'oiseau bleu.

Une annonce qui a aussitôt fait réagir ses admirateurs très impatients de la retrouver après les vacances. "On sera toujours là pour toi, j'ai très hâte de savoir ce que tu nous réserves et on croise les doigts pour toi", "Je ne te lâcherai jamais, tu es comme ma grande soeur", "Si ce changement te donne du bonheur, c'est le principal pour nous ! Fonce et on sera là pour te soutenir", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Avec un tel soutien sur les réseaux sociaux, on comprend que la belle Énora puisse être sereine quant à son avenir cathodique ! À suivre...