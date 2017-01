Enora Malagré présente Bruno, son nouvel amour !

Enora Malagré sait où trouver du réconfort.

Si sa nouvelle émission Le Van, diffusée pour la première fois sur CStar dans la nuit du lundi 23 janvier au mardi 24 janvier, n'a pas trouvé son public malgré la présence d'Ahmed Sylla, la jolie animatrice de 36 ans révélée par Touche pas à mon poste sur C8 ne perd pas le moral pour autant. Au contraire ! Enora est on ne peut plus heureuse... et ce notamment grâce à un "nouvel amour" dans sa vie.

C'est sur Instagram que la pétillante trentenaire a annoncé la nouvelle à ses milliers d'admirateurs mardi 24 janvier. "Les amis... Je vous présente mon nouvel amour : mon petit chat, je l'ai appelé Bruno. Il a trois mois. Nouveau membre de la famille de Mamita. On vous fait des bisous ! <3 <3", a commenté la petite amie de Doumé en légende d'un cliché où l'on voit un chaton trop mignon dépasser de son manteau.

Bien entendu, les commentaires se sont rapidement multipliés à propos de cette adoption. "Ooooooh il est trop mignoooon ! Fais lui plein de câlins de ma part. Et plein de bisous d'amour pour toi !", "Oh my god ! J'le bouffe d'amour !", "Oh il est trop chou. Il faut que tu l'emmènes un jour sur le plateau de TPMP !", "Bienvenue Bruno, il est trop beau !", pouvait-on lire dès les premières réactions.