Énora Malagré quitte TPMP : Cyril Hanouna "comprend" et s'explique

Après avoir passé sept ans au sein de l'équipe de Cyril Hanouna, Énora Malagré a annoncé qu'elle quittait Touche pas à mon poste, où elle ne trouvait plus "[sa] place". Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Puremédias, l'animateur vedette de C8 a réagi à ce départ inattendu.

"Cela me fait toujours de la peine quand les gens partent, je vire rarement les gens. Mais je comprends, elle a grandi, a-t-il déclaré. Énora, quand je l'ai prise, c'était la grande gueule, urbaine, elle remplissait ce rôle. Aujourd'hui, elle a changé, elle ne peut pas faire les mêmes choses qu'avant." Cyril Hanouna a par ailleurs fait remarquer que l'ex-chroniqueuse de TPMP avait mis "plus de rondeurs" cette saison. "Mais ce n'est pas ce que j'attends d'elle", a-t-il ponctué.

"Le cas Énora prouve que les gens ne jouent pas, a indiqué l'animateur de 42 ans. Je ne peux pas lui demander aujourd'hui de faire ce qu'elle était il y a sept ans."

Outre Énora Malagré, d'autres chroniqueurs ont annoncé leur départ de Touche pas à mon poste ces dernières semaines. Ainsi, Thierry Moreau – qui a quitté l'émission en plein direct –, Danielle Moreau et Capucine Anav ne rempileront pas à la rentrée. L'occasion pour Cyril Hanouna de remanier le programme phare de C8 : "Ce sera une nouvelle ère."

"Peut-être que ce sera le début de notre perte, je n'en sais rien. Je le dis souvent, TPMP, c'est une sitcom, je dois raconter de nouvelles histoires", a-t-il précisé. Parmi les changements prévus, Cyril Hanouna promet une nouvelle formule entre Le Grand Journal et TPMP avec "deux fictions courtes dans l'émission, des caméras cachées et un zapping radio porté par Stéphanie Loire". Plus fort encore, l'animateur ne sera entouré "pratiquement que de journalistes", et une chronique politique verra le jour. Enfin, il va tenter de "chiciser" les tenues des chroniqueurs. Rendez-vous dès la rentrée pour découvrir cette nouvelle version de Touche pas à mon poste !