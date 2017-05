Énora Malagré quitte TPMP, Nabilla jubile : "Que des bonnes nouvelles !"

L'annonce du départ d'Énora Malagré de Touche pas à mon poste (C8) ne fait pas que des malheureux. À en croire son compte Twitter, Nabilla Benattia a grandement apprécié la nouvelle !

En effet, alors que de nombreux internautes regrettaient la décision de la chroniqueuse emblématique de TPMP de ne plus revenir dans l'émission médias la plus suivie de France, Nabilla – qui a souvent été la cible de la jolie blonde de 36 ans, ce qui avait d'ailleurs grandement agacé son chéri Thomas Vergara – a préféré jubiler de manière plus ou moins subtile.

Ainsi, sans nommer sa rivale Énora Malagré, Nabilla a tweeté mardi 30 mai 2017 : "C'est Noël ! Que des bonnes nouvelles <3 <3 <3." Une sortie qui n'a pas dupé ses "petits shampoings" qui ont tous compris ce que leur idole insinuait par là. "La roue finit toujours par tourner !", "Ahaha tu parles d'Énora et bientôt Capucine qui va quitter TPMP ?", "Un rapport avec le départ d'Énora Malagré ?", "Énora, Matthieu et Capucine out... Nabilla autour de la table ce serait bien", pouvait-on lire dès les premières réactions. Puis, dans la foulée, Nabilla a posté un autre tweet uniquement constitué d'emojis "mort de rire".

Effectivement, le tweet de Nabilla est également intervenu alors qu'une rumeur annonçant le départ de Capucine Anav à la fin de la saison était largement relayée sur les réseaux sociaux... et que Matthieu Delormeau n'a pas pointé le bout de son nez dans TPMP depuis le débrief du sketch raté du prime Radio Baba, quitte à inquiéter ses fans. Que des "bonnes nouvelles" pour Nabilla qui n'entretenait pas vraiment de bons rapports avec eux...

De son côté, Cyril Hanouna a promis à ses fanzouzes "des nouvelles" d'Énora Malagré dans TPMP ce mardi 30 mai. De plus, Julien Courbet et Gilles Verdez ont tweeté pour souhaiter bon vent à leur ancienne camarade...