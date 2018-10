Enora Malagré ravie de son départ de TPMP : "Ce n'était pas moi"

Voilà plus d'un an qu'Énora Malagré a quitté Touche pas à mon poste (C8) ! Depuis son départ surprise de l'émission de Cyril Hanouna, l'animatrice de 38 n'a pas chômé. Elle a notamment lancé son site féminin, baptisé La Women Trend Family en collaboration avec Justine Fraioli, en avril dernier. Elle est aussi à l'affiche de la pièce de théâtre La Dame de chez Maxim. Et c'est sans compter sur son nouveau statut de chroniqueuse dans l'émission culturelle de Stéphane Bern, Bons Baisers d'Europe (France 2).

Samedi 20 octobre 2018, Enora Malagré a d'ailleurs fait sa première représentation en compagnie de Stéphane Bern. La jeune femme s'est montrée fière de son nouveau projet et elle est loin de regretter Touche pas à mon poste. C'est lors d'une interview à nos confrères du Parisien qu'elle l'a fait savoir. "L'image, je n'en ai rien à faire. J'ai surtout arrêté de jouer un personnage. TPMP, ce n'était pas moi. Et j'ai décidé de faire ce qui me ressemblait, a-t-elle avoué. Je suis retournée au théâtre, mon premier amour. Et dans Bons Baisers d'Europe, je suis sans fards. Je vais avoir 40 balais. Il est peut-être temps d'arrêter de faire des singeries et de me rapprocher un peu de moi. TPMP m'a nourrie pendant sept ans. Mais il me fallait de nouveaux challenges !"

Grâce à Bons Baisers d'Europe, Enora Malagré est elle-même et ne joue aucun rôle : "J'ai quitté TPMP car j'en avais envie, mais sans réfléchir à l'avenir. Ensuite j'ai refusé des projets que j'estimais trop ressemblants à TPMP. Avec Bons Baisers d'Europe, c'est très différent et complètement moi. (...) Et Stéphane Bern est un animateur d'une gentillesse incroyable. J'avais à coeur de bosser avec une équipe de gentils et que cela se passe dans la bonne humeur", a-t-elle conclu. Pas certain que cela plaise à la bande de Touche pas à mon poste.