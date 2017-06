Énora Malagré s'éclate à La Ciotat... face à son ex !

Du beau monde dans un lieu paradisiaque. De nombreux people avaient fait le déplacement à La Ciotat pour l'inauguration du premier casino de plein air d'Europe. La nouvelle enseigne du Groupe Partouche propose une terrasse de 1300 m² pour pouvoir jouer en extérieur et profiter du beau temps toute la journée. En plus de proposer des jeux d'argent, le groupe se diversifie en proposant des espaces de détente, avec des terrasses, un jacuzzi, un terrain de pétanque et des jeux de réalité virtuelle.

Bien évidemment, les stars présentes ne se sont pas fait prier pour s'amuser et tester les tables de jeux. Pétillante et solaire, la jolie Énora Malagré était de la partie. La chroniqueuse de TPMP était accompagnée par son ex-collègue de la matinale de Virgin Radio Michaël Zazoun et a également eu la (bonne ?) surprise de croiser un ancien amoureux. Le célèbre DJ Cut Killer était en effet présent pour ambiancer cette journée d'inauguration. L'animatrice et le DJ ont été en couple pendant plus de dix ans avant de se séparer en 2013. Depuis, Énora a évoqué à plusieurs reprises les hauts et les bas de leur idylle passée.

La maroufleuse de choc Valérie Damidot était également présente à La Ciotat pour miser quelques jetons au black-jack. La participante de la dernière saison de Danse avec les stars était comme à son habitude tout sourire et prête à consacrer du temps à ses nombreux admirateurs. L'acteur Pascal Elbé et l'animateur du Journal du Hard Sébastien Thoen se sont quant à eux affrontés lors d'une partie de pétanque mémorable avec l'humoriste Thomas Séraphine. Patrick Bosso, Jonathan Cohen, Jeff Domenech et Joël Cantona étaient également de la partie pour le plus grand plaisir des père et fils Isidore et Patrick Partouche, respectivement fondateur et président du conseil de surveillance du Groupe Partouche.

Depuis son premier casino en 1973, le Groupe Partouche a su se développer et se diversifier, afin de devenir le leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie 4 200 collaborateurs en France, en Europe et en Tunisie. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain.

Le Groupe Partouche est le premier Groupe de casinos à s'être lancé dans l'aventure de la réalité virtuelle. Cette nouvelle technologie permet de proposer de nouvelles expériences de jeux à ses clients, de se différencier de ses concurrents de manière innovante et de s'installer comme véritable créateur de tendances. Le Casino "PleinAir" de La Ciotat propose d'ailleurs un espace de 300 m² dédié à la réalité virtuelle en plus de ses 130 machines à sous, 7 tables de jeux et 40 postes de roulette électronique.