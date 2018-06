Énora Malagré, sa prise de poids : Heureuse avec ses "5 kg en plus"

L'été approche, les régimes aussi. Enfin, pas pour Énora Malagré ! L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) est fière de sa silhouette et l'a fait savoir par le biais d'un article publié sur son site La WTF.

Après avoir fait part de son "ras le bol" de lire de nombreux articles sur les différents régimes ou la nourriture bio, la belle blonde de 37 ans a admis "bouffer comme une ado de 15 ans". "Oui, en 1 an, j'ai pris 5 kilos. Et vous savez quoi ? Je m'en tape ! J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de manger des bonbons dans mon lit sans penser que je commets un crime. Où sont les articles sur la gourmandise, sur l'odeur du cassoulet, le bonheur de regarder un poulet qui cuit dans le four et dont la graisse brunit sa fine peau", a-t-elle écrit avant de dévoiler ce qu'elle aimait manger.

"Et je fume aussi ! Oui, je fume des clopes. Alors, ce n'est sûrement pas un bon exemple, je vous l'accorde, mais j'en ai ras le bol de cette société où on nous fait culpabiliser pour tout. Oui, on doit faire gaffe à notre santé, mais je suis désolée : on peut encore kiffer ? On peut encore se lâcher ? Alors, au lieu de mater des comptes Instagram de fitness ou d'assiettes peines de légumes, au lieu de regarder des chaînes YouTube spécial vegan ou des tutos sur comment perdre 30 kilos en deux semaines, moi je mate des vidéos où il y a de la bouffe, de la vraie : VIVE LE GRAS !", a poursuivi Énora Malagré, avant de dévoiler les chaînes YouTube ou Instagram culinaires qu'elle suit.

Et de conclure : "Laissons-nous vivre, soyons décomplexées, soyons heureux, surtout. Moi, je le suis avec mes 5 kg de plus et mon cookie noix de pécan à la main. Ça ne m'empêche pas de faire du sport, de boire mon litre d'eau par jour. La vie, quoi !"