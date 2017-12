Énora Malagré se dévoile enfant, "une petite fille chelou" et "psychopathe" !

"Je n'ai plus d'ego hein donc allez-y... Lâchez-vous !! La robe, le collant d'elfe, les ballerines, la posture et bien sûr la coupe Jeanne d'Arc. Tout est là ! Même le carrelage et le sapin... On a ri trois heures en trouvant ça avec mes cousins", a-t-elle écrit en légende, se décrivant par ailleurs comme une "petite fille chelou" et même "psychopathe". Énora Malagré se demande, pleine d'autodérision, comment "[sa] famille a pu [lui] faire croire qu'[elle] avait du style comme ça".

En commentaires, les internautes ont réagi à ces photos d'enfance inédites. Ainsi, nombreux sont ceux à noter que l'ex-acolyte de Matthieu Delormeau dans TPMP n'a pas changé. "Toujours la même bouille, c'est fou", "Toujours la même", "On te reconnait trop ! Tu n'as pas changé, non, tu n'as même pas grandi", "Tu es toute mimi et tu peux même te vanter de ne pas avoir pris une ride... ou presque", peut-on lire. En bref, les clichés ont fait l'unanimité.