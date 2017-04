Énora Malagré, ses doutes sur son futur à la télé : Un étrange message dévoilé...

Que de mystère autour d'Énora Malagré et son futur à la télévision... Et son dernier message n'a pas de quoi rassurer ses fans.

Jeudi 13 avril, la célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait étonné de nombreux téléspectateurs en laissant entendre qu'elle pourrait quitter la télévision. Dans Les Enquêtes de TPMP, le prime elle a découvert le monde de la pêche sur l'île d'Oléron : "Ça a changé des choses en moi. Je me suis dit 'Qu'est-ce que tu fous toi dans ta vie ? À quoi tu sers quoi ?' Je ne veux pas faire de la pêche, par contre il y a des choses que je ne veux plus faire. Je suis pas complètement convaincue que je vais continuer à faire ce que je fais là en ce moment", avait-elle déclaré en conclusion de cette expérience. Des propos qui avaient affolé certains fans de la jeune femme de 36 ans.

Si depuis la Bretonne n'en a pas dit plus, le message énigmatique qu'elle vient de poster ne devrait pas leur faire plaisir. Sur Instagram, Énora Malagré a écrit : "If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello." Comprenez : "Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour."