Enora Malagré : Sexe "pas terrible", profiteur... Sa relation avec un jeune

Enora Malagré n'hésite pas à se livrer sans tabou, sur son site La WTF (Women Trend Family). Après avoir notamment évoqué son endométriose, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a choisi un sujet plus léger. Elle a en effet raconté le jour où elle s'est mise en couple avec un "petit jeune". Et on peut dire que son histoire vaut le détour !

C'est dans un restaurant que la belle blonde de 37 ans a rencontré le jeune homme en question. Lui est serveur, elle cliente. Et le coup de coeur est immédiat : "Il était plein de sa fougue, d'empressement, de maladresse et d'humour, typiques à la jeunesse. Et l'odeur de sa jeune peau... Je respirais la vie ! On a couché ensemble, ce n'était pas terrible. Mais on pardonne tout à la jeunesse, non ? Je voyais la vie en rose." Enora Malagré explique ensuite que toutes les fois où elle le voit, c'est elle qui doit sortir le porte-monnaie. Elle lui a offert un séjour en Italie.

"On s'est baignés, il m'a regardé dans les yeux avec son regard magnifique. Il m'a même dit les mots magiques : 'je t'aime.' Emportée, j'ai cru que c'était pour la vie. On écoutait de la musique pendant des heures en regardant le plafond. J'étais tellement bien à me noyer dans cette fontaine de Jouvence. Je me suis même surprise à penser que vu mon immaturité, il me fallait ça : un petit jeune." Mais elle redescend de son petit nuage quand vient l'automne.

Lui travaille beaucoup, elle un peu moins. Et très vite "a commencé alors pour lui le processus de rejet de la vioque" : "Il commence à me poser des lapins. Je l'attends des heures. J'ouvre les yeux. (...) En fait, il rit bêtement, fait des vannes lourdes quand moi j'abordais le conflit israélo-palestinien. Quant au sexe, pas d'amélioration, c'est toujours aussi nul. Il me parle d'argent sans arrêt. Et je vois clair dans son jeu : il veut de l'argent de poche, putain !" Alors qu'Enora s'apprête à le quitter, il la devance en la "jetant comme une merde". Il a rencontré "une 's****' comme il dit (sympa pour elle) avec qui il ne se sentira pas 'obligé de s'engager.'"

"Il me rend mes affaires (celles que j'avais volontairement oubliées chez lui) et s'en va. Je pleure un peu mais je ne suis pas triste. Je suis vexée. Finalement, se taper un petit jeune, c'est sympa, mais faut avoir les reins solides (au sens propre comme au figuré) et c'est surtout cher payé", conclu-t-elle son article.