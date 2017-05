Énora Malagré : Son astuce pour rentrer en soirée à Cannes a agacé Jane Fonda

Tandis que la 70e édition du Festival de Cannes bat son plein depuis mercredi 17 mai 2017, Énora Malagré a livré une anecdote amusante. En effet, jeudi 18 mai, sur le plateau de Touche pas à mon poste, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a révélé son astuce pour entrer en soirée sur la Croisette il y a des années.

"À l'époque, j'étais beaucoup plus jolie, je ressemblais à Jane Fonda, a-t-elle confié. Et comme je n'arrivais à rentrer nulle part et que c'était un peu la lose, j'ai commencé à faire croire que j'étais la fille de Jane Fonda, qui était cette année-là au Festival de Cannes."

"Tu dis que t'es la fille de Jane Fonda, tu rentres partout, tout est gratuit, c'est formidable", a poursuivi Énora Malagré. Une astuce qui a visiblement fonctionné. Seulement, après "trois, quatre" soirées, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste s'est retrouvée face à l'actrice américaine... qui n'a pas hésité à dire aux organisateurs qu'elle ne connaissait pas du tout la jolie blonde. "Je me suis fait virer comme une m***e", a conclu Énora Malagré.

Une anecdote qui a amusé les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, ainsi que Cyril Hanouna.