Énora Malagré, son départ de TPMP : Le "coup de bambou" qui l'a décidée

En mai 2017, Énora Malagré créait la surprise en annonçant son départ de Touche pas à mon poste (C8). Après sept ans comme chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna, la jeune femme a tiré sa révérence. Un an plus tard, elle revient sur ce choix face à Thierry Ardisson sur le plateau de Salut les terriens ! (C8).

La jolie blonde de 37 ans assure alors que sa décision de quitter TPMP était mûrement réfléchie. C'est d'ailleurs en suivant les pêcheurs d'Oléron pour les besoins de l'émission qu'elle a eu ce fameux déclic. "Comme je suis issue d'une famille de Bretons, il y avait quand même pas mal de marins-pêcheurs qui circulaient à la maison. J'ai eu un petit coup de bambou. Je me suis dit : 'Voilà, eux font un vrai métier et moi je suis en train de faire un peu de la merde depuis quelques années...'", confie-t-elle.

De là a suivi une véritable remise en question pour Énora Malagré. "J'ai eu un choc, j'étais hyper émue, explique-t-elle. Je me suis dit que j'étais en train de passer à côté de choses..." La jeune femme a ainsi pensé au temps où elle officiait sur Radio Nova : "Je me sentais un peu utile." Elle a alors décidé de "récupérer [son] cerveau" et reprendre sa vie en main ! "Je me suis un peu décontaminée", conclut-elle.

Rappelons que depuis son départ de TPMP, Énora Malagré a lancé, avec son amie Justine Fraïoli, La WTF (Women Trend Family), un nouveau média féminin.