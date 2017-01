Enora Malagré : Son émission "Derrière le poste" s'arrête !

Clap de fin pour Derrière le poste (C8), l'émission sur les coulisses des médias pilotée par Enora Malagré.

En effet, comme nos confrères de Puremédias.com l'ont révélé vendredi 27 janvier, la nouvelle formule de l'émission produite par Cyril Hanouna et sa société H2O - sans invités et sans public - n'a pas convaincu les téléspectateurs depuis octobre dernier. Le programme a même égaré quelque 200 000 fidèles entre le lancement de cette formule et le mois de décembre (526 000 le 20 octobre contre 311 000 le 13 décembre) ! Une contre-performance, après la diffusion de quinze numéros tout de même, qui a finalement condamné l'émission.

Selon nos informations, la décision d'arrêter l'aventure Derrière le poste est le fruit d'une volonté commune, partagée par la chaîne C8 et l'animatrice Enora Malagré. La jeune femme n'aurait pas caché son manque d'épanouissement au sein de cette nouvelle mouture du programme. Toutefois, les deux parties ne s'interdiraient pas de faire revivre l'émission sous son format originel dans les mois à venir. A suivre donc...

Enora Malagré est toujours à la tête de son émission Le Van, diffusée sur CStar le lundi soir en deuxième partie de soirée. Après un premier numéro consacré à Ahmed Sylla salué par la critique, la jeune femme reviendra prochainement avec les confidences d'artistes tels que Marina Kaye, Philippe Katerine ou encore Tété.