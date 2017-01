Enora Malagré : Son étrange entretien d'embauche avec Cyril Hanouna !

L'humour de Cyril Hanouna n'a aucune limite, pour le plus grand bonheur de sa chroniqueuse Enora Malagré.

Il y a environ dix ans, la jolie blonde de 36 ans rencontrait le trublion de C8 à l'occasion d'un entretien d'embauche. Un rendez-vous qui avait beaucoup marqué Enora Malagré grâce à une scène plutôt surréaliste. "Vous vouliez m'embaucher comme stagiaire. Et l'entretien d'embauche s'est passé avec vous, qui avez déposé votre zizi sur l'épaule de votre secrétaire, avec tous vos potes, en me disant : 'Je crois en toi, tu feras une belle carrière'", racontait-elle en octobre dernier dans Touche pas à mon poste.

Un événement sur lequel elle est revenue au cours de son entretien avec 20 Minutes. L'animatrice du Van (CSTAR) a ainsi confié qu'elle est loin d'avoir trouvé la blague potache de Cyril Hanouna choquante : "Pour moi, c'était une performance artistique. Faut remettre dans le contexte. A l'époque, je sors de Nova et Arte, je fais des chroniques sur le théâtre contemporain. Et là, je rencontre un mec, qui, d'un coup, dépose son sexe sur l'épaule de sa camarade, ou son pote je ne sais plus, en disant : 'C'est un perroquet-teub.' J'éclate de rire, forcément. Il est fou, on est dans le performatif."

Face au journaliste plutôt dubitatif, Enora Malagré s'est justifiée : "Ne soyons pas snobs ou méprisants. Pourquoi les envolées scato de Cyril ne seraient pas des performances ? Lorsque John Waters fait manger de la merde à Divine, les gens crient au génie. C'est marrant quand même, non ? Pourquoi Cyril n'aurait pas la carte arty aussi ? Je pose la question."

Le message est passé !