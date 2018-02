Énora Malagré sublime au naturel : Son séjour de rêve à l'autre bout du monde

En novembre 2017, soit six mois après avoir quitté Touche pas à mon poste (C8), Énora Malagré s'envolait pour les Philippines avec Salim et Linda, vainqueurs de Pékin Express (M6) en 2013 et désormais plus connus sous le nom des Amoureux voyageurs. Trois mois après leur retour en France, le trio partage une superbe vidéo d'un séjour de rêve à l'autre bout du monde.

Sur les images publiées sur YouTube, Énora Malagré et le couple sillonnent le pays. Ainsi, ils ont pu profiter d'une baignade dans les chutes de Kawasan, sur l'île de Cebu. Après plusieurs plongeons, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna et ses nouveaux amis ont pris la direction de Siargao, en avion, afin d'y découvrir le lagon incroyable de Sugba.

Au programme baignade dans les eaux turquoises et dégustation de poissons grillés les pieds dans l'eau. Enfin, après être passés par Guyan Island et Daku Island, Énora Malagré, Salim et Linda se sont arrêtés à Cloud 9, spot populaire des surfeurs.