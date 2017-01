Énora Malagré taclée par Clara Morgane répond: "Elle fait une obsession sur moi"

La séquence a fait le tour du web. Samedi 21 janvier, sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8), Clara Morgane a violemment taclé Énora Malagré, déclarant que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste était "bipolaire" et "jalouse des femmes".

Interviewée ce matin dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1, la présentatrice du Van sur CStar a répondu à la star des calendriers sexy. "Je ne suis pas complètement convaincue que les querelles d'une actrice porno et d'une chroniqueuse télé soient très intéressantes pour les téléspectateurs", a-t-elle commencé. Puis, la jolie blonde a poursuivi : "Elle fait une petite obsession sur moi. J'ai fait une vanne - il y a six mois [Énora Malagré avait qualifié le calendrier de Clara Morgane de cul-cul, NDLR] et, depuis, elle est un petit peu en boucle. (...) Je trouve curieux que vous me parliez de ça car, honnêtement, il y a des choses plus graves comme les primaires, Donald Trump. Tout le monde peut dire ce qu'il pense de moi, là, elle parle de bipolarité, je pense que ça la dépasse un peu."

Dans une interview accordée au Parisien, celle qui animera ce soir le premier numéro du Van avec Ahmed Sylla ne cache pas savoir qu'elle divise. "Je ne durerai pas dans ce métier, je ne sais pas arrondir les angles. Je suis Bretonne. Moi, quand je m'énerve, j'ai le carafon", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "J'ai cette familiarité naturelle avec les gens qui peut passer pour de la vulgarité. Ça plaît ou pas, moi je pense que c'est inhérent à notre époque." Au moins, c'est clair !