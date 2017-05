Énora Malagré, un départ prochain de TPMP ? "Je me pose des questions..."

Énora Malagré (36 ans) va-t-elle quitter Touche pas à mon poste (C8) à l'issue de la saison ? La question se pose plus que jamais. Invitée de l'émission OFNI sur W9 ce 14 mai au soir, la chroniqueuse de 36 ans a évoqué son avenir télévisuel face à Bertrand Chameroy.

Interrogée sur ses récentes déclarations dans l'émission Les Enquêtes de TPMP – émission diffusée le 13 avril durant laquelle elle avait évoqué ses doutes –, Énora Malagré a commenté sans langue de bois : "On est toujours un peu dans le doute. (...) Je ne suis pas complètement sûre d'être au bon endroit en ce moment. Ça l'a longtemps été, mais je pense qu'il faut que, peut-être, je change un peu et que je revienne un peu plus près de moi." Et de poursuivre après avoir fait comprendre que renouer avec son passé de comédienne pourrait grandement l'intéresser : "Je me pose des questions, on s'en pose avec Cyril Hanouna. On verra le moment venu si je reste ou si l'aventure s'arrête, comme un peu tous les ans. C'est bientôt l'heure des rendez-vous avec les patrons donc on verra."

Pour rappel, Énora Malagré lâchait en avril dernier dans Les Enquêtes de TPMP face à un pêcheur : "Je me dis 'Est-ce que j'ai pas perdu mon temps moi ? À être dans quelque chose qui ne me ressemble pas ?' Moi j'ai l'impression d'avoir été moi, ici, tu vois... D'avoir été avec des gens qui me ressemblent. Donc je ne sais pas si je suis au bon endroit... En tout cas, ça m'a fait du bien, j'ai l'impression de m'être recentrée."

Énora Malagré sera-t-elle, après Thierry Moreau, la prochaine figure emblématique de TPMP à quitter le show médias à succès ? L'avenir nous le dira...

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !