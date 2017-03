Énora Malagré : Virée loufoque et imprévisible avec Philippe Katherine !

Après l'humoriste Ahmed Sylla, les chanteurs Marina Kaye, Slimane et Amir, la danseuse Fauve Hautot et l'humoriste Alban Ivanov, une nouvelle personnalité est montée à bord du Van d'Énora Malagré afin de se livrer sans détour : Philippe Katerine.

Vous l'aurez donc compris, ce nouveau numéro du Van (CSTAR) du 6 mars 2017 s'annonce 100% loufoque. L'auteur-compositeur-interprète, acteur, réalisateur et écrivain français se confiera sur son histoire, son parcours, ainsi que ses différentes créations artistiques, parmi lesquelles son film Magnum ou ses chansons farfelues.

A cette occasion, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et son invité se rendront dans une yourte en plein Paris et visiteront un Spa oriental. Ils y croiseront Arielle Dombasle et auront notamment le droit à un bon massage à l'huile d'argan.

Une émission pleine de surprises à ne pas manquer pour débuter cette nouvelle semaine en beauté ! Alors que personne ne coupe le son.

Le Van à 23h15 tous les lundis sur CSTAR.