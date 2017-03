Énora Malagré : Virée musicale et vibrante avec Tété !

Nouvel invité de marque pour Énora Malagré. Après les humoristes Ahmed Sylla et Alban Ivanov, les chanteurs Marina Kaye, Slimane, Amir, Gradur et Philippe Katerine et la danseuse Fauve Hautot, l'animatrice de 36 ans recevra Tété à bord de son Van.

Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bob Marley, Lenny Kravitz, Serge Gainsbourg ou encore Queen... Nombreux sont les artistes dont Niang Mahmoud Tété a puisé son inspiration. Un univers musical sur lequel il reviendra, en plus de se confier sur ses souvenirs d'enfance ou ses origines sénégalaises et antillaises. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et le chanteur se rendront également dans le salon de tatouage L'Encrerie (dans le 11e arrondissement de Paris) afin de se faire tatouer.

Tété en profitera pour se livrer sur la signification de ses oeuvres corporelles avant d'offrir un live acoustique à Énora Malagré sur le titre La Lettre ouverte (Mr Moretti). Une chanson écrite après qu'il a reçu un commentaire raciste sur les réseaux sociaux. La séquence s'annonce vibrante !

Le Van à 23h15 tous les lundis sur CSTAR.