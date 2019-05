Enrique Iglesias et Anna Kournikova : leurs jumeaux sont irrésistibles !

En couple avec la tenniswoman Anna Kournikova depuis 2001, Enrique Iglesias file le parfait amour. Très amoureux de sa femme, il déclarait au sujet de sa chérie au magazine PEOPLE espagnol en 2007 : "Je pense qu'elle serait la mère parfaite." Finalement, leur union a donné naissance à des jumeaux nés en 2017. Complètement gaga de ses enfants, Enrique Iglesias partage souvent avec ses fans des anecdotes de sa nouvelle vie de papa. Lors d'un concert à Budapest en 2018, il confiait à ses fans : "Je peux absolument vous dire deux choses : j'aime mes bébés ! Je les aime beaucoup."

Nicholas et Lucy (17 mois) font le bonheur de leurs parents qui semblent comblés. Interviewée par le magazine Hola, la soeur d'Enrique Iglesias, Tamara Falcó Preysler, expliquait : "Lucy ressemble plus à Anna, elle est blonde et a les yeux bleus, et Nico ressemble plus à Enrique, plus morenito (un peu plus sombre)."

Le 25 mai 2019, Enrique Iglesias a posté une adorable vidéo de ses jumeaux. On y voit le sex symbol espagnol danser et se trémousser devant ses enfants. Ses enfants trépignent et ne peuvent s'empêcher de rire en voyant leur père à l'extérieur de la maison. Il commente : "Trois enfants dans cette vidéo" Nicholas est habillé d'un pantalon patriotique américain et la petite Lucy porte un pantalon aux motifs coeurs avec un tutu rouge et un noeud dans ses cheveux blonds.

Visionnée par plus d'un million de followers, la vidéo a suscité de nombreuses réactions sur Instagram : "merci de partager ces instants avec nous", "Il n'y a rien de mieux que d'entendre le rire d'enfants", "J'ai besoin d'un Enrique dans ma vie". Pas de doute, quoi qu'il fasse, le beau Enrique nous fait toujours fondre !