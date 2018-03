Enrique Iglesias gaga de ses jumeaux : Le chanteur s'épanche en plein concert

Trois mois déjà qu'Enrique Iglesias et sa compagne Anna Kournikova sont les parents d'adorables jumeaux prénommés Nicholas et Lucy, nés dans le secret le plus total, jusqu'à ce que le très bien informé TMZ révèle l'heureuse nouvelle au monde entier. L'ancienne championne de tennis de 36 ans est si discrète qu'elle a réussi à mener une grossesse à l'abri des regards, dans sa maison de Miami dont la protection a été renforcée avec la construction d'un mur supplémentaire. Depuis les jeunes parents ont officialisé l'arrivée de leurs bébés en posant avec eux.

Le 13 mars dernier, Enrique Iglesias est allé encore plus loin en évoquant sa récente paternité et l'immense bonheur que leur apporte leur fils et leur fille. En concert à Budapest, l'artiste pop a ainsi confié à ses fans : "Je suis devenu père il y a environ 12 semaines et je peux vous dire deux choses : j'aime mes bébés ! Je les aime tellement." Le chanteur de 42 ans ne s'est pas arrêté là et a continué à s'épancher sur scène. "En réalité, il y a trois choses : j'aime ma fille et je suis super heureux que vous soyez là ce soir", a-t-il ajouté.