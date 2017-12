Enrique Iglesias : Papa de jumeaux, sa technique pour garder le secret...

Incroyablement silencieux sur leur vie privée, Enrique Iglesias et Anna Kournikova font malgré eux les gros titres en raison de l'arrivée de jumeaux dans leur vie. Le couple a réussi à garder le secret jusqu'au bout.

Le chanteur de 42 ans et l'ancienne joueuse de tennis de 36 ans ont accueilli des enfants prénommés Nicholas et Lucy, au cours du week-end du 16 décembre, à Miami. "J'avais vu son adorable baby bump. Un ami m'avait informé il y a cinq mois qu'ils attendaient des enfants mais qu'ils gardaient cela très, très secret. Ce sont des gens discrets mais très généreux avec les associations locales. Ils ne fréquentent quasiment que leur famille et quelques très proches amis. Ils gardent tout pour eux", a confié une source à People.

C'est en 2001 que le couple s'est rencontré, la jolie blonde a même tourné dans le clip Escape du fils de Julio Iglesias. Depuis, ils filent le parfait amour dans la plus grande discrétion.

Thomas Montet