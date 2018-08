Enrique Iglesias : Sa vidéo loufoque avec ses jumeaux "difficiles à amuser"

Alors qu'il poursuit sa tournée mondiale, Enrique Iglesias ne manque jamais une occasion de passer du temps avec ses enfants quand il a un peu de temps libre entre deux concerts. Le chanteur de 43 ans, qui a accueilli les petits Lucy et Nicholas en décembre dernier, l'a encore prouvé.

Sur son compte Instagram, suivi par 13 millions de followers, Enrique Iglesias a dévoilé une vidéo franchement craquante dans laquelle on le voit faire le zouave en courant dans tous les sens et faisant des bruits de bouche sous l'oeil amusé de ses enfants, confortablement installés dans leur poussette double. "Un public difficile à divertir", a commenté non sans humour l'artiste en légende. Quand ce n'est pas le chanteur qui se plie en quatre pour occuper les enfants, c'est sa compagne, l'ancienne joueuse de tennis Anna Kournikova, qui s'y colle et pour cela elle n'hésite à utiliser... les chansons de son compagnon.

En somme, le couple est gaga de ses enfants !