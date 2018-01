Éric Antoine attaqué par 30 millions d'amis : "Je n'ai pas assez réfléchi..."

Mercredi 3 janvier 2018, Éric Antoine animait Tous les voeux sont permis sur M6, un divertissement qui a fédéré 2,8 millions de téléspectateurs (soit 12% du public et 17% des femmes responsables des achats) mais qui a aussi chagriné de nombreuses personnes.

En effet, durant l'émission, une lionne en cage a été amenée en plateau afin de réaliser le rêve d'une petite fille. On s'en doute, la présence dispensable d'un animal sauvage derrière des barreaux a rapidement été dénoncée par certains téléspectateurs et par l'association 30 millions d'amis.

"Cher Éric Antoine, aucune magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV, même pour émerveiller une petite fille, bien au contraire... Tous les voeux sont permis en 2018, comme celui de ne plus les exploiter !", a tweeté l'association durant la diffusion du programme. Et le principal intéressé de réagir : "Je comprends tout à fait votre réaction. Je n'ai sans doute pas assez réfléchi, je connais bien Tina (la lionne) et Rémi qui élève des fauves en forêt de Sologne. Je n'y ai vu que des animaux heureux... Tina, qui a 6 mois, n'était pas du tout stressée mais heureuse de s'amuser avec Rémi. Je comprends votre combat et le soutiens ! D'accord, plus de magie avec les animaux sauvages. Mais notez SVP que je fais adopter un chat par la suite. Bravo pour votre travail. Amitiés, Éric." Une décision saluée.

L'an dernier, Cyril Hanouna avait déjà annulé un prime de TPMP avec des animaux après avoir été sensibilisé à la cause animale par Pamela Anderson en personne.